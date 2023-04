Sale la febbre per il doppio derby nelle semifinali di Champions League tra Inter e Milan: oltre al ritorno, anche l’andata potrebbe essere in chiaro.

Se da una parte è già partita la caccia al biglietto per la doppia semifinale di Champions League, dall’altra ci si chiede dove sarà visibile la doppia sfida. Il countdown per il doppio derby tra Milan e Inter è già partito. In tutti i sensi.

Dopo il passaggio del turno del Milan grazie all’1-1 del Maradona contro il Napoli, arrivato dopo l’1-0 a San Siro nel primo round, mercoledì sera al triplice fischio di Inter-Benfica, terminata 3-3, è arrivata l’ufficialità della doppia stracittadina da cui uscirà un delle due finaliste della Champions che volerà a Istanbul per contendere la coppa alla squadra che avrà la meglio tra Real Madrid e Manchester City.

Secondo la suddivisione dei diritti tv, il ritorno Inter-Milan, in programma il 16 maggio, sarà trasmesso su Sky Sport e Canale 5 - e dunque in chiaro - in co-esclusiva.

Il quesito si pone, dunque, sulla gara d’andata, prevista il 10 maggio, che vedrà il Milan giocare in ‘casa’. L’esclusiva è affidata ad Amazon Prime Video, ma una normativa AgCom potrebbe stravolgere i palinsesti.

Il decreto in questione prevede che un evento di interesse pubblico e sociale - tra cui quelli di carattere sportivo, con finale e semifinali di Champions League ed Europa League - “va garantita ai cittadini la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi per gli eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della collettività o di un'ampia pluralità di soggetti”.

Nel caso specifico sono addirittura due le squadre italiane in questione. C’è un precedente proprio sul tema: nel 2015 l’esclusiva della Champions League era affidata a Sky Sport, ma l’AgCom cambiò il palinsesto della semifinale decidendo la trasmissione della doppia sfida tra Juventus e Real Madrid anche in chiaro.

Uno scenario che potrebbe ripetersi anche in vista del doppio derby della Madonnina tra Milan e Inter.