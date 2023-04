Il gesto di Raul Garcia dopo l'eliminazione: fa i complimenti ai giocatori dell'Osasuna

Il gesto di rispetto di Raul Garcia, appena estromesso dalla Coppa del Re con l'Athletic: l'Osasuna è la squadra dove è nato e cresciuto.

Da una parte c'è il caos di Juventus-Inter, con il contorno di liti, polemiche, accuse, squalifiche. Dall'altra c'è un gesto, quello di Raul Garcia, attaccante dell'Athletic eliminato dall'Osasuna nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, che in Spagna non è passato inosservato.

L'ex giocatore dell'Atletico Madrid, campione di Spagna qualche anno fa con la maglia dei Colchoneros, era naturalmente abbattuto alla pari dei propri compagni dopo l'1-1 che ha condotto all'eliminazione. Ma ha preferito il rispetto al nervosismo. Guadagnandosi gli applausi della Spagna intera.

Raul Garcia ha aspettato i giocatori dell'Osasuna nel tunnel che conduce agli spogliatoi del San Mames, prima che questi ultimi entrassero per i meritati festeggiamenti e una meritata doccia. Non aveva intenzioni bellicose. Anzi: ha dato il cinque a tutti gli avversari, facendo loro i complimenti per la qualificazione alla finale della Coppa del Re, dove affronteranno il Real Madrid.

Felici per aver ottenuto un risultato storico, i calciatori della formazione navarra hanno mutato l'espressione del volto una volta avvicinatisi a Raul Garcia, evitando di mostrarsi euforici. Un gesto di rispetto nei confronti di un altro gesto di rispetto.

L'episodio non è casuale: Raul Garcia è infatti nato e cresciuto a Pamplona, emergendo nel grande calcio spagnolo proprio nelle giovanili dell'Osasuna, con cui ha anche esordito in prima squadra e dove ha giocato anche nella stagione 2011/12, in prestito dall'Atletico Madrid.

Poi, certo, il post Athletic-Osasuna non si è svolto interamente tra baci e abbracci. Ne sa qualcosa Nico Williams, costretto a cancellarsi dai social network dopo aver ricevuto parecchi insulti - anche di stampo razzista - da una parte dei tifosi baschi.