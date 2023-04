Insulti razzisti dopo Athletic-Osasuna: Nico Williams disattiva i profili social

Considerato il capro espiatorio dell'eliminazione dalla Coppa del Re, Nico Williams si è tolto dai social: "Mancanza di rispetto di alcuni utenti".

"Nicooo, Nicooo".

Nel primo pomeriggio di mercoledì, l'Athletic Club di Bilbao ha postato sui propri account social un breve video della propria tifoseria, pochi secondi nei quali la gente intona questo coro di sostegno. Nico è Nico Williams, 21 anni da compiere a luglio, fratello di Iñaki. E, nonostante il supporto di gran parte della propria gente, sta vivendo ore particolarmente complicate dal punto di vista personale.

Quel "Nicooo, Nicooo" è stato intonato dal San Mames dopo che Williams si è mangiato una chiara occasione da goal nel ritorno delle semifinali di Coppa del Re contro l'Osasuna. Non l'unica, per la cronaca. Ed è per questo che, alla fine, l'1-1 conquistato ai tempi supplementari dalla formazione navarra e la conseguente eliminazione dei baschi lo hanno trasformato nel principale imputato di una notte da dimenticare.

Il problema non sono state tanto le critiche, quanto gli insulti che il più giovane dei due Williams si è visto riversare sui propri profili social. Insulti anche di stampo razzista, arrivati direttamente da quelli che dovrebbero essere i suoi tifosi. E così, Nico ha preso una decisione netta: ha disattivato i propri profili social.

"Vogliamo comunicare assieme a lui in maniera consensuale - ha annunciato l'Athletic - che dopo il duro colpo causato dall'eliminazione dalla Coppa e le conseguenti pressioni da parte di alcuni utenti sotto forma di insulti e mancanze di rispetto sui social, Nico ha deciso di disattivare i suoi profili ufficiali. Nico vuole inoltre esprimere la propria gratitudine ai tifosi che ieri lo hanno sostenuto con un'ovazione al San Mames e a tutti coloro che oggi gli stanno esprimendo il proprio affetto".

Anche Iñaki Williams, il fratello maggiore, è venuto in soccorso di Nico con un tweet pieno d'affetto:

"Non dimenticarti mai che stiamo vivendo quello che sognavamo".

Senza più i social, e con l'aiuto del fratello, dei compagni di squadra e dell'allenatore Valverde, Nico Williams proverà ora a lasciarsi tutto alle spalle. Perché ci sono un presente e un futuro da portare avanti: con l'Athletic, ancora a caccia di un posto in Europa, e con la Spagna, con la quale ha disputato anche i Mondiali in Qatar.