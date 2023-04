Osasuna in finale di Coppa del Re dopo 18 anni: Athletic Bilbao eliminato con un goal al 116'

L'Osasuna pareggia al 116' e vola in finale di Coppa del Re dopo 18 anni: sfiderà Real o Barça per provare a vincere il primo titolo nella sua storia.

L'Osasuna è in finale di Coppa del Re. L'1-1 contro l'Athletic Bilbao, maturato ai tempi supplementari, ha permesso alla squadra di Arrasate di centrare l'ultimo atto della Coppa Nazionale a 18 anni di distanza dall'ultima volta.

Dopo la vittoria di misura maturata nel match d'andata, giocato all'El Sadar, e deciso dalla rete di Abdessamad. Nella gara di ritorno, disputata al San Mames di Bilbao, l'Osasuna ha incassato la rete dei padroni di casa griffata da Inaki Williams che ha prolungato la sfida ai tempi supplementari.

E quando tutto sembrava ormai spingere in direzione dei calci di rigore, il club di Pamplona ha piazzato il colpo decisivo a quattro minuti dai tiri dal dischetto: il sigillo di Pablo Ibanez è valso la rete del definitivo 1-1, ma soprattutto ha permesso ai suoi di staccare il pass per la finalissima.

Per l'Osasuna, dunque, il prossimo 6 maggio sarà un vero e proprio appuntamento con la storia. I Rojillos contenderanno il trofeo alla vincente della supersfida tra Barcellona e Real Madrid e in caso di trionfo, per la società navarra si tratterebbe del primo trofeo assoluto nella propria storia.

Diciotto anni dopo aver accarezzato il sogno, il destino offre all'Osasuna un'altra opportunità. L'ultima finale di Coppa del Re disputata dal club, infatti, risale alla stagione 2004/2005 culminata con la sconfitta contro il Betis.

Tra un mese, dunque, ci sarà un nuovo appuntamento con la storia. Real o Barça permettendo.