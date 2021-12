Il Cesena è americano: ufficiale il passaggio di proprietà alla JRL Investments

Il made in USA continua ad andare di moda nel pallone italiano. Il Cesena, formazione che attualmente occupa il terzo posto nel girone B della Serie C, ha ufficialmente annunciato l'avvenuto passaggio di proprietà, in ballo da qualche tempo, agli americani.

Si tratta della JRL Investments, società che ha sede a New York e che fa a capo alla coppia formata da Robert Lewis e John Aiello. L'accordo, per il 60% delle quote del Cesena, è stato ufficialmente siglato nel primo pomeriggio e confermato dal club romagnolo sul proprio sito ufficiale.

Inizia una nuova era per il Cesena FC, che dà il benvenuto a Robert Lewis e John Aiello 🤍🖤



𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 🇺🇸 pic.twitter.com/BGfNxBPW61 — Cesena F.C. (@calciocesenafc) December 20, 2021

"Holding CFC SpA - si legge - comunica che è stato perfezionato il passaggio del 60% delle quote del Cesena FC (di cui è socio unico) in favore di JRL Investment Partners LLC, società controllata da Robert Lewis e John Aiello con l’appoggio di un gruppo di imprenditori americani.

A seguito di tale operazione, conclusa nella mattinata odierna, a Cesena, davanti al Notaio Marco Maltoni, i ventotto soci azionisti di Holding CFC SpA continueranno a detenere il 40% della società e affiancheranno in continuità John Aiello e Robert Lewis nel nuovo percorso di sviluppo societario e sportivo.

Il nuovo assetto societario vedrà Robert Lewis dividere la carica di Copresidente con John Aiello, oltre a ricoprire l’incarico di CEO. Specifiche deleghe saranno assegnate al Consigliere Gianluca Padovani. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Cesena FC sarà composto da Robert Lewis, John Aiello, Gianluca Padovani, Lorenzo Lelli, già membro all’interno del precedente CDA, e Massimo Agostini".

Lo stesso Lewis, ieri pomeriggio, era presente sulle tribune dell'Orogel Stadium per seguire la gara vinta per 1-0 dal Cesena sul Siena. Un successo che mantiene la formazione di William Viali sulla scia di Modena e Reggiana, le due attuali padrone del gruppo B. Intanto, per il club romagnolo, si apre una nuova era fuori dal campo.