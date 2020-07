Ibrahimovic svela la chiamata di Galliani: "A Monza c'è il tuo vecchio Milan"

Zlatan Ibrahimovic, parla del suo futuro. La permanenza al Milan non è scontata: “Vediamo cosa succede tra due mesi. Così è difficile restare”.

Quello di Zlatan Ibrahimovic è un futuro tutto da scrivere. Tornato al lo scorso inverno, dopo le due annate vissute in con i Los Angeles Galaxy, non solo ha dimostrato che a 38 anni può ancora fare la differenza in , ma si è anche caricato sulle spalle una squadra che prima del suo arrivo era parsa in evidente difficoltà.

Le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato intendere che la sua avventura in rossonero potrebbe anche essere giunta vicina al capolinea. Il Milan si prepara ad aprire un nuovo ciclo e la sensazione è quella che il campione svedese voglia capire in quale direzione si andrà.

Il suo nome, nel corso degli ultimi mesi, è stato spesso accostato anche a quello del Monza di Berlusconi e Galliani e, in un’intervista rilasciata a ‘Sportweek’, lo stesso Ibra ha ammesso che effettivamente una chiamata c’è stata.

“Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 km da Milano c’è il tuo vecchio Milan” (ahahahah). Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in : “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare - le ho detto - o non va via. Quando vuoi qualcosa devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole”.

Per Ibrahimovic si è anche parlato dell’ipotesi ritiro.

“E’ difficile parlare adesso. Vediamo come sto tra due mesi e cosa succede con il club”.

L’attaccante svedese vuole un Milan competitivo.

“Ora bisogna fare il meglio che si può, anche in questa situazione. Poi vediamo cosa succede con il club. Certo io voglio giocare per invece qualcosa e senza sentire intorno a me che posso vincere. Io non faccio la mascotte. Piuttosto non gioco. Ho ancora tanta adrenalina, emozione, passione per quello che faccio. E voglio fare la differenza. Se la situazione è questa, è difficile vedermi al Milan il prossimo anno. Sono onesto. Poi non lo so come sto tra due mesi. Ma se sto bene gioco, voglio giocare per qualcosa. Ibra non è da , il Milan non è un club da Europa League. Il Milan gioca per andare in Champions e per vincere lo scudetto”.

Ibrahimovic non esclude la possibilità di continuare in un altro club.