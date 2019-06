Ian Wright consiglia l'Arsenal: "Deve prendere De Rossi!"

A una settimana dal commovente addio alla nel match contro il , il futuro di Daniele De Rossi è ancora indefinito. , Europa, , Boca Juniors: per il capitano giallorosso tutte le porte restano aperte. E c'è chi, vedendo in lui un parametro zero d'esperienza, ci spera.

È Ian Wright, leggenda dell' con cui negli anni Ottanta e Novanta ha segnato caterve di goal. Ancora tifoso dei Gunners, l'ex rapace d'area di rigore ha postato un tweet sul proprio profilo consigliando il suo ex club di pensare seriamente alla possibilità di far pervenire un'offerta a De Rossi.

Arsenal need to bring in De Rossi from Roma ! We’ll get 15 games out of him, it won’t cost hardly any money, and the experience he could pass on to the likes of Willock and the other youngsters could be invaluable and money well spent. 🤔