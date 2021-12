Iago Aspas show: segna, si fa male e si fa ammonire "di proposito"

Tutto in pochi secondi, passando da un bel goal ad un gesto non propriamente sportivo. Il protagonista è Iago Aspas, attaccante in forza al Celta Vigo.

In occasione della sfida di campionato contro il Valencia, lo spagnolo ex Liverpool ha segnato il goal del vantaggio per la sua squadra. Una bella rete, che però passa subito in secondo piano visto quello che accade poco dopo.

Nell'azione che ha portato al goal, Iago Aspas ha rimediato un problema all'adduttore destro. Un infortunio di cui si rende subito lo stesso giocatore, che dopo aver segnato cade a terra per via del dolore.



Prima di cadere, però, l'attaccante si toglie la maglia: evento strano, visto che tale gesto non è seguito da un'esultanza gioiosa come spesso accade dopo un goal. Il motivo? Iago Aspas era in diffida, si era reso conto che sicuramente avrebbe saltato la partita successiva e si è fatto ammonire di proposito.



Una vicenda curiosa, per non dire grottesca. Sarà al giudice sportivo valutare il fatto ed eventualmente sanzionare il giocatore con più di una giornata di squalifica.