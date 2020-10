I risultati in Serie B - Brescia batte Lecce

E' del Brescia la vittoria nel match tra le due neo-retrocesse dalla Serie A: prima vittoria per le Rondinelle e prima sconfitta per il Lecce.

Prima vittoria per il , prima sconfitta per il . Si è aperto così il terzo turno di Serie B dopo la sosta delle nazionali, con il big match tra due squadre deluse in virtù della retrocessione dalla A della scorsa estate, decisa a tornare al più presto nella massima serie.

Per le Rondinelle primo successo nella B 2020/2021 come detto, grazie ad un doppietta di Ndoj: vantaggio al 9' con una buona giocata di Ayè, abile ad entrare in area e mettere in mezzo per Ndoj, che dall'altezza del dischetto ha superato Gabriel dando i tre punti ai suoi.

Nella ripresa Ndoj ha siglato il 2-0 che ha chiuso il match stavolta servito da Donnarumma, colpendo il Lecce con un destro sotto la traversa. Al 90' Akè ha aumentato il passivo con il tris che porta il Brescia a festeggiare il primo successo in B.

Altre squadre

SERIE B, 3ª GIORNATA

BRESCIA-LECCE 3-0 [9' e 67' Ndoj, 90' Akè]

COSENZA-CITTADELLA [Sabato alle 14]

CREMONESE-VENEZIA [Sabato alle 14]

FROSINONE-ASCOLI [Sabato alle 14]

MONZA-VICENZA [Rinviata]

PORDENONE- [Sabato alle 14]

REGGIANA-CHIEVO [Sabato alle 14]

SALERNITANA-PISA [Sabato alle 14]

VIRTUS ENTELLA-REGGINA [Sabato alle 15]

PESCARA-EMPOLI [Sabato alle 16]