I risultati in Liga - Il Siviglia cade a Granada

Primo ko per il Siviglia che cade a Granada: decisivo Herrera nel finale. Il Real Madrid ospita il Cadice, trasferte per Atletico e Barcellona.

Colpaccio del Granada che infligge il primo dispiacere in al : Herrera fa volare i biancorossi nelle zone nobili della classifica, gli andalusi restano fermi a quota 7 punti in classifica. Espulso Joan Jordán per somma di ammonizioni al termine del primo tempo.

di scena sul campo del Vigo, impegnato in trasferta contro il . Il ospita il Cadice, rivelazione del campionato.

RISULTATI LIGA, 6ª GIORNATA

GRANADA-SIVIGLIA 1-0 [82' Herrera]

Altre squadre

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID [sabato ore 16]

REAL MADRID-CADICE [sabato ore 18:30]

GETAFE-BARCELLONA [sabato ore 21]

EIBAR-OSASUNA [domenica ore 12]

ATHLETIC BILBAO-LEVANTE [domenica ore 14]

VILLARREAL-VALENCIA [domenica ore 16]

ALAVES-ELCHE [domenica ore 18:30]

HUESCA-VALLADOLID [domenica ore 18:30]

BETIS-REAL SOCIEDAD [domenica ore 21]