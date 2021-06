Hiljemark appende le scarpe al chiodo: si ritira a soli 28 anni

Si chiude ad appena 28 anni la carriera di Oscar Hiljemark. Il centrocampista svedese, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo e Genoa, ha infatti deciso di lasciare il calcio giocato.

Una scelta sofferta e figlia dei tanti problemi fisici con i quali è stato chiamato a fare i conti ultimamente.

Hiljemark ha annunciato il suo ritiro attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ho preso una delle decisioni più importanti della mia vita. Gli ultimi de mesi non sono andati come previsto e oggi sono giunto alla conclusione di interrompere la mia carriera professionale da giocatore. E’ stato un periodo fantastico ed ho così tante persone da ringraziare. La prima è la mia fantastica moglie per il supporto, l’energia e la fiducia che ripone in me. La mia famiglia, tutti gli allenatori e le persone che lavorano per le squadre per le quali ho giocato e, infine ma non meno importante, tutti i fantastici amici che ho incontrato lungo la mia strada.

Quando un qualcosa finisce, vuol dire che qualcosa di nuovo sta per iniziare. Da domani partirà una nuova avventura ed è un sogno che si avvera. Farò parte dello staff della prima squadra dell’Aalborg. Ho così tanta energia e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per ottenere qualcosa di grande con il gruppo che abbiamo. Porterò con me tutto ciò che ho imparato dal tutte le grandi persone di questo mondo e spero di fare grandi cose”.