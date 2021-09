Heymans ‘implacabile’: ammonito in tutte le partite giocate col Venezia

Approdato al Venezia nel corso dell’estate, Daan Heymans ha sin qui collezionato quattro ammonizioni in altrettante gare di Serie A.

Approdato in Italia ad inizio luglio, Daan Heymans è uno dei tanti volti nuovi messi a disposizione di Paolo Zanetti dal Venezia.

Il centrocampista belga, che nella scorsa stagione è stato tra le grandi rivelazioni della Pro League, totalizzando con il Waasland-Beveren 30 presenze condite da ben 8 goal, in Serie A non ha faticato troppo per trovare spazio.

I gettoni sin qui messi insieme sono stati quattro, per un totale di 203’ e, in attesa che arrivi la sua prima marcatura italiana, ha già dimostrato una certa grinta in campo.

Heymans è stato infatti ammonito in tutte le partite sin qui giocate con la maglia del Venezia e sempre per un fallo commesso, mai per proteste. Contro il Napoli, nella prima giornata, ha rimediato un cartellino giallo dopo 38’, contro l’Udinese al 52’, mentre nelle sfide con Empoli e Spezia nelle fasi finali dei match (all’86’ e all’84’). Quattro ammonizioni in tutto, ovvero lo stesse collezionate in tutto lo scorso campionato belga.

Nessuno in Serie A ha sin qui fatto tanto e infatti affronterà la prossima sfida in programma mercoledì sera a San Siro contro il Milan da diffidato. L’unico dell’intero quinto turno.

A tre ammonizioni si sono invece sin qui ‘fermati’ Ismajli dell’Empoli, Bonaventura della Fiorentina, Criscito del Genoa e Bereszynski della Sampdoria.