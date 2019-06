Guardiola, il videomessaggio in italiano: "Forse ci vediamo presto"

Guardiola alla Juve, un videomessaggio in italiano accende le speranze dei tifosi bianconeri.

Non c'è smentita o notizia avversa che tenga: i tifosi della continuano a sognare Pep Guardiola sulla panchina bianconera. L'ennesima conferma è arrivata ancora una volta dal mondo dei social, di questi tempi il più immediato termometro degli umori del tifo a qualsiasi latitudine.

Stavolta è stato un video-messaggio di Guardiola destinato ad una scuola calcio italiana (la BS Soccer Team di Fasano) a catturare l'attenzione dei sostenitori juventini più attenti. Per due ragioni: per la lingua utilizzata, l'italiano, e per la frase conclusiva.

"Forse ci vediamo presto".

Poche parole che sono bastate a regalare una piccola speranza ai tifosi della Juventus. Solo ieri da Guardiola, impegnato in un torneo di golf in Catalogna, erano giunte parole inequivocabili sul suo futuro:

"Ho due anni di contratto con il e, se non mi mandano via, resterò".

Per la panchina della Juventus resta in pole position Maurizio Sarri, per il quale proseguono i contatti con il Chelsea al fine di trovare l'intesa definitiva per liberare il tecnico dal contratto firmato con i Blues la scorsa estate.