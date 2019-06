Guardiola alla Juventus, parla Pep: "Ho un contratto col City e se non mi mandano via resto"

Pep Guardiola resta al . A confermarlo, secondo le parole riportate dal 'Mundo Deportivo', è il diretto interessato a margine di un torneo benefico di golf (Costa Brava Legends Trophy) a cui il tecnico sta partecipando.

L'allenatore ha smentito quindi l'eventuale passaggio alla , pur senza mai nominarla, così come le voci su un possibile anno sabbatico al termine della stagione 2019/20.

"Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò".