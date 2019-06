Sarri alla Juventus, muro del Chelsea: indennizzo o niente via libera

"Sarri è pessimista", ha confessato ieri uno che l'attuale tecnico del Chelsea lo conosce bene come il presidente dell' , Fabrizio Corsi. E in effetti la trattativa che doveva portare l'allenatore toscano alla rischia di trasformarsi in un vero e proprio tormentone.

Come riporta il 'Daily Mail' d'altronde il non ha alcuna fretta di liberare Sarri che, è bene ricordarlo, ha ancora due anni di contratto con i Blues ma ha chiesto di essere liberato subito dopo la finale di vinta contro l' .

Chelsea refuse to let Maurizio Sarri join Juventus until Italian giants meet their compensation demands as boss still has two years left on £10m contract at Stamford Bridge | @AdrianJKajumba https://t.co/pvOMBeQLec