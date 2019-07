Griezmann comunica all'Atletico che pagherà la clausola ed evita il raduno

Il Barcellona pagherà presto la clausola da 120 milioni per avere Griezmann subito in ritiro. Intanto l'attaccante evita il raduno con l'Atletico.

Antoine Griezmann oggi non sarà presente al raduno dell'. L'attaccante francese, secondo il 'Mundo Deportivo', avrebbe infatti guadagnato tempo comunicando alla società che intende pagare la clausola rescissoria presente sul suo contratto.

Una mossa che come detto permette a Griezmann di guadagnare qualche giorno ed evitargli l'imbarazzo di ritrovarsi faccia a faccia con Simeone. A questo punto però il dovrà versare i 120 milioni di euro della clausola entro la prossima settimana.

L'Atletico Madrid infatti non intende fare sconti al Barcellona e anzi nelle scorse settimane avrebbe cercato di ottenere più di 120 milioni o almeno l'inserimento nell'affare del cartellino di Semedo. Richieste seccamente respinte dai blaugrana.

Da qui il duro comunicato emesso dall'Atletico Madrid nei confronti del Barcellona, accusato apertamente di avere contattato Griezmann in un momento decisivo della scorsa stagione. Mentre l'avvocato del francese ieri aveva annunciato che il suo assistito non si sarebbe presentato in ritiro.

In realtà anche l'Atletico sapeva ormai da mesi che il futuro di Griezmann sarebbe stato lontano da Madrid tanto che i Colchoneros hanno appena acquistato Joao Felix che indosserà proprio la maglia numero 7, quella di Griezmann.

Il Barcellona avrebbe a disposizione l'intero mese di luglio per versare i 120 milioni all'Atletico Madrid ma, come detto, lo farà probabilmente nel giro di qualche giorno in modo da avere Griezmann a disposizione già il 14 luglio, data di inizio del ritiro blaugrana.