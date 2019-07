Griezmann al Barcellona, Atletico Madrid furioso: "Viene in ritiro con noi"

L' non ha alcuna intenzione di lasciare vita facile al nell'arrivare ad Antoine Griezmann.

Per questo motivo i Colchoneros hanno emesso un comunicato ufficiale molto duro nei confronti dei blaugrana e del giocatore.

C'è stato nella giornata di giovedì un incontro tra le parti nel corso del quale l'Atletico ha detto no alla richiesta del Barcellona di dilazionare il pagamento di quanto previsto dalla clausola rescissoria.

Motivo per il quale l'Atletico adesso aspetta che Griezmann si presenti al raduno della squadra in programma domenica prossima.

Ancora una volta la società di Madrid non perde occasione per considerare altamente scorretto e contro le regole il comportamento adottato dai catalani per cercare di strappargli il francese.

"Attraverso questo comunicato l'Atletico Madrid vuole esprimere forte repulsione nei confronti del comportamento di entrambe le parti, in particolar modo nei confronti del Barcellona per aver indotto il giocatore a rompere il suo rapporto contrattuale con l'Atletico Madrid in una fase così importante della stagione non solo in Champions League ma anche in nella . E' un qualcosa che viola non solo altera le regole di base delle competizioni sportive ma anche viola i periodi di normale negoziazione, oltre ad essere un'enorme perdita per il club e per i suoi tifosi".