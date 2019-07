Griezmann-Atletico, l'avvocato risponde: "Non andrà in ritiro per stress emotivo"

Dopo il comunicato ufficiale dell'Atletico, oggi Griezmann risponde tramite il suo avvocato: animi tesi in attesa del Barcellona.

Antoine Griezmann è ormai da mesi il 'pomo della discordia' in , con e come protagoniste. Il giocatore francese sembrava aspettare solo l'annuncio ufficiale per diventare un giocatore blaugrana, ma ieri è cambiato tutto.

Il duro comunicato dell'Atletico Madrid sul comportamento del giocatore e del Barcellona ha inasprito, di parecchio, i rapporti tra le società. Il club allenato da Simeone lo vuole in ritiro, ma lui non la pensa per nulla così.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Antoine Griezmann ha risposto all'Atletico Madrid per voce del suo avvocato. Il giocatore non andrà in ritiro con la squadra, perché questo potrebbe causargli parecchio "stress emotivo".

Il giocatore ha infatti già salutato i compagni e tutto lo staff da quasi un mese. Sarebbe per lui una brutta situazione, che sarà evitata in tutti i modi. In attesa del Barcellona...