Gomez sul Coronavirus: "E' un film horror"

Il 'Papu' Gomez è preoccupato per gli effetti del Coronavirus: "Per strada non c'è più nessuno. I tifosi devono rispettare le regole".

Il Coronavirus imperversa, il calcio si ferma: anche la Germania ha deciso di sospendere la Bundesliga dopo l'annuncio dell'UEFA di stoppare Champions ed Europa League.

L'ultima gioia per il movimento nostrano l'ha offerta l' con la storica qualificazione ai quarti di finale: otto goal in due partite ad un tramortito , in attesa di conoscere il destino della competizione più importante del continente.

Intervistato da 'Club Octubre' 94.7, il 'Papu' Gomez ha descritto lo scenario, quasi di guerra, che sta interessando in queste ore la città di Bergamo, tra le più colpite dal virus.

"Gli unici a restare aperti sono i supermercati, puoi ordinare da internet e consegnano tutto a domicilio. Per strada non c'è nessuno, è come stare in un film horror. Non sto esagerando".

L'augurio di Gomez è che anche nella sua la gente inizi a prendere serie precauzioni per evitare un contagio non ancora capillare come quello andato in scena in .

"Riceviamo continuamente notizie dall'Argentina. Sarebbe bello se le persone iniziassero a prendere le precauzioni necessarie. Per ora hanno preso molto alla leggera una situazione davvero complicata. Rimanere contagiati è semplice".

Infine un appello ai tifosi dell'Atalanta e ai cittadini bergamaschi.