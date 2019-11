Dal goal alla Juventus a 'Tale e Quale': Blanchard nei panni di Sangiorgi

L’ex difensore del Frosinone, Leonardo Blanchard, è stato tra i concorrenti di ‘Tali e Quali’. Ha imitato Giuliano Sangiorgi.

Quando il 23 settembre del 2015 regalò il primo storico punto in al segnando nei minuti di recupero il goal dell’1-1 sul campo della , in pochi avrebbero probabilmente immaginato che appena quattro anni dopo Leonardo Blanchard si sarebbe esibito in nelle vesti di imitatore.

Ebbene l’ex difensore del Frosinone, che nel 2018 ha lasciato appena 30enne il calcio giocato dopo le successive esperienze con , ed Alessandria, venerdì sera è stato tra i protagonisti di ‘Tali e Quali’, una puntata speciale del noto ‘Tale e Quale Show’ condotta da Carlo Conti che ha visto protagonisti in prima serata su Rai 1 persone non note e non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Leonardo Blanchard, ha per una sera vestito i panni di Giuliano Sangiorgi, noto membro fondatore dei Negramaro, intonando il brano ‘Meraviglioso’.

La performance dell’ex difensore, che oggi gestisce un negozio di abbigliamento a Grosseto, non è andata particolarmente bene, vista che si è piazzata all’ultimo posto in classifica.