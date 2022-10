Goal del portiere, dalla propria area: Zeghba show

Il portiere del Damac ha raddoppiato nel match contro l'Al Tai: rinvio e rimbalzo sulla trequarti che ha ingannato Victor Braga.

Quanti portieri possono dire di aver segnato una rete? Pochi. Quanti portieri possono dire di aver segnato una rete senza rigori o punizioni? Pochissimi. Quanti portieri possono dire di aver segnato dalla propria area? Si possono contare sulle dita di un paio di mani, al massimo. Tra questi c'è Moustapha Zeghba.

Estremo difensore del Damac, massima serie saudita, è riuscito ad andare in goal dalla propria area nel match contro l' Al Tai. 2-0 nel quinto turno e sorpasso in classifica a quota dieci grazie alla rete di

Abdullah Al Ammar prima e di Zeghba poi.

La rete del classe 1990 è la prima in carriera, arrivata in maniera classifica: rilancio dalla propria area lunghissimo, pallone che rimbalza sulla trequarti a superare il distratto portiere avversario, in questo caso il brasiliano Victor Braga.

Zeghba, algerino, fa parte anche della Nazionale del suo paese, dopo le ottime prestazioni con il Damac: dal 2020 milita in Arabia Saudita, dove è appena passato alla storia come uno dei pochi portieri a segnare da distanza siderale. Un club d'elite.