I due volti di Gnonto: titolare nell'Italia, tra le riserve nel Leeds

Da quando è arrivato in Premier, Gnonto ha giocato solo una gara, con la seconda squadra del Leeds. Nell'Italia, invece, il discorso cambia.

Wilfried Gnonto dai due mondi a settembre. Il talento azzurro è approdato al Leeds sul gong del calciomercato estivo, senza però riuscire a trovare spazio in prima squadra. Tutto il contrario in Nazionale, visto che l'ex giocatore dello Zurigo ha giocato sia la gara contro l'Inghilterra che contro l'Ungheria.

Gnonto ha esordito in Inghilterra, ma nello specifico con la seconda squadra del Leeds. Un modo per prendere contatto con un calcio decisamente diverso da quello svizzero, in attesa di essere considerato dai grandi in lotta per una posizione di testa in Premier.

Il 18enne attaccante è stato schierato come punta nella vittoria per 6-2 del Leeds contro il Southampton, in una sfida in cui non è riuscito a lasciare il segno con reti o assist. Da qui la chiamata nell'Italia, per subentrare proprio contro l'Inghilterra e partire titolare nel decisivo incontro contro l'Ungheria.

Gnonto era finito in prima pagina lo scorso giugno per la chiamata a sorpresa di Mancini nonostante non avesse mai giocato in Italia. In Svizzera, però, il classe 2003 di Verbania è stato fondamentale per la vittoria del campionato, portando il ct a prenderlo in considerazione.

In tre mesi Gnonto ha così giocato ben sei gare, segnando una rete e fornendo un assist all'esordio contro la Germania. La nuova annata con lo Zurigo è però partita male, tra panchine in Champions ed Europa League e zero reti in campionato.

Negli ultimi minuti del calciomercato estivo Gnonto ha firmato con il Leeds, chiudendo le voci che lo vedevano in uscita dallo Zurigo. Marsch, tecnico del club britannico, ha evidenziato come il ragazzo non sia ancora pronto per la Premier: si prospettano altre gare con la squadra riserve prima del salto tra i grandi. Magari negli ultimi turni pre-Mondiale e in quelli immediatamente successivi.