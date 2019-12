Il Gladbach vola con Bensebaini: 2-1 al Bayern che precipita a -7

Il Bayern Monaco perde lo scontro diretto con il Borussia Mönchengladbach: una doppietta di Bensebaini fa precipitare Flick e i suoi a -7 dalla vetta.

La più incredibile degli ultimi anni si arricchisce di un altro capitolo fantastico: il Mönchengladbach continua la sua folle corsa in testa alla classifica battendo anche il , facendolo precipitare a -7 dalla vetta dopo sole 14 giornate.

L'eroe del pomeriggio è Ramy Bensebaini, terzino sinistro arrivato in estate dal : ha segnato una doppietta nel secondo tempo decisiva per ribaltare il vantaggio di Perisic. Prima di testa, poi su rigore nel finale, dopo un errore grossolano di Martinez che ha commesso fallo su Thuram nel recupero.

I primi 45 minuti erano stati dominati dal Bayern, che è arrivato al tiro 13 volte senza mai riuscire a trovare il goal anche per merito di Sommer, autore di due parate assolutamente decisive.

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per Hansi Flick, che settimana scorsa aveva perso 1-2 in casa contro il Leverkusen. Due passi falsi che hanno permesso al Borussia di allungare nuovamente in testa: ottava giornata consecutiva, come non capitava dal 1977, anno dell'ultimo Meisterschale vinto.

Anche lo scorso anno il Bayern dopo 14 partite inseguiva il Borussia , fino a precipitare anche a -9. Poi la squadra allora allenata da Kovac ha ribaltato la classifica fino ad arrivare al primo posto. Per il secondo anno consecutivo, i campioni di sono chiamati alla rimonta. Dietro un Gladbach che non vuole smettere di correre.