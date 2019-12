Il gioco dello United non convince Cantona: "E' come fare l'amore da anziani"

Eric Cantona parla del gioco proposto dal Manchester United: “Come fare l’amore da anziani, ci provi ma alla fine sono tutti un po’ delusi”.

Quella che sta vivendo il è senza ombra di dubbio una stagione non all’altezza delle aspettative. I Red Devils, in diciotto turni di Premier League, hanno messo in cascina appena 25 punti, ovvero sette in meno del che attualmente occupa il quarto posto e ventiquattro in meno del capolista.

La sensazione è che quella dello United possa essere un’annata di transizione (la squadra di Solskjaer è comunque ancora in corsa in avendo vinto il suo girone) o comunque non all’altezza di quelle straordinarie alle quali aveva abituato nel corso del leggendario ciclo Ferguson.

L’ex fuoriclasse del Manchester United, Eric Cantona, parlando ad Otro dei Red Devils ha spiegato quanto deludente sia vedere una loro partita.

“Il Manchester United occupa un posto speciale nel cuore. Guardarlo giocare adesso però è un po’ come fare l’amore da anziani. Ci provi più che puoi, ma alla fine tutti sono un po’ delusi”.

L’ex attaccante transalpino ha poi voluto specificare una cosa.

“Quando dico questa cosa, di fare l’amore da anziani, non parlo di me. Era solo una metafora”.

Cantona non ha comunque dubbi sul fatto che il Manchester United presto rientrerà nel gruppo delle big del calcio europeo.