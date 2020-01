Giocatore africano del 2019: trionfa Mané, battuti Salah e Mahrez

Il modo migliore per chiudere un anno da sogno. Sadio Mané è stato eletto miglior giocatore africano dell'anno per il 2019, battendo la concorrenza di Mohamed Salah e Riyad Mahrez.

Si tratta della prima volta per il numero 10 del , che succede proprio a Salah nell'albo d'oro del premio individuale più importante dell'Africa. Mané ha vinto , Supercoppa Europea e Mondiale per club da protagonista, oltre ad aver raggiunto la finale di Coppa d'Africa, persa contro l' di Mahrez.

