Germania-Italia Legends 3-3: spettacolo tra Campioni del Mondo, pari tedesco al 91'

In goal Toni e Totti per l'Italia Legends, abili a rimontare le due autoreti azzurre: il pari della Germania è arrivato in extra-time.

Diciasette Campioni del Mondo, di cui tredici dell'. La storia del calcio in campo a Fürth, , dove è andata in scena una delle grandi classiche del calcio internazionale, azzurri contro tedeschi. Stavolta però con le grandi leggende dei due paesi. Risultato finale, 3-3.

Primi venti minuti da dimenticare per l'Italia, che ha trovato due autoreti per cercare di contenere l'attacco tedesco: prima Cannavaro e dunque Panucci hanno bucato Peruzzi con grande sfortuna, nel tentativo di fermare prima Odonkor e dunque Klinsmann.

Dal 2006, però, memori dei glorioso anno tedesco, prima Toni col destro e dunque Totti col sinistro sono riusciti a trovare il pareggio. Una grande giornata di calcio, in cui non sono scesi in campo solo gli eroi di tredici anni fa, ma bensì anche Vierchowod e Conti, sul tetto del mondo nel 1982.

Come di consueto, anche stavolta la sfida tra Italia e Germania ha regalato tanti goal e diverse emozioni. Tommasi è riuscito a firmare il goal della rimonta azzurra al 79', impattando perfettamente di testa sul cross di Fiore. Gara conclusa? Macchè.

Nei minuti finali, in extra-time, ci ha pensato Wollscheid a siglare il terzo goal per la Germania, che ha di fatto chiuso le ostilità. Dopo la creazione dei match aventi come sfidanti i club e le loro leggende, ora l'idea si è allargata anche alle Nazionali: una manna dal cielo per tutti i nostalgici.

IL TABELLINO

GERMANIA LEGENDS-ITALIA LEGENDS 3-3

MARCATORI: 10' aut. Cannavaro (G), 19' aut. Panucci (G), 21' Toni (I), 34' Totti (I), 79' Tommasi (I), 91' Wollscheid (G)

GERMANIA (4-4-2): Weidenfeller; Wollscheid, Buchwald, Nowothny, Berthold; Odonkor, Frings, Rehmer, Asamoah; Zickler, Klinsmann

ITALIA (4-4-2): Peruzzi ; Grosso, Vierchowod, Cannavaro, Zambrotta; Conti, Gattuso, Perrotta, Pirlo; Toni, Totti