Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: Paleari e Karamoh titolari, fuori Pandev

Nel Genoa giocano dal 1' Shomurodov e Lerager, in campo anche Masiello. Parma con Scozzarella e Cornelius, Osorio e Busi in difesa.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Sfida salvezza che chiude il nono turno di campionato, quella di scena a Genova tra i padroni di casa del e il di Liverani: un match fondamentale per svoltare dopo due mesi duri, in cui sono arrivait appena sei punti per gli ospiti e cinque per i padroni di casa.

Maran si affida all'esordiente 28enne Paleari in porta in virtù dell'indisponibilità di Perin e Marchetti, difeso da Goldaniga, Zapata e Bani. Partono titolari Ghiglione e Pellegrini sulle fasce di centrocampo, con Badelj, Lerager e Sturaro come interni. In attacco conferma per il bomber Scamacca e Shomurodov. Fuori Pandev.

Liverani sceglie Karamoh insieme a Gervinho e Cornelius. Kurtic, Kucka e Scozzarella sono gli interni di centrocampo davanti alla difesa, composta da Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. In porta giocherà Sepe, panchina per Inglese e Brunetta.