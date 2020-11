Genoa-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita il Parma nel Monday Night della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 30 novembre 2020

30 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

E' già sfida salvezza al 'Ferraris' dove il Genoa, attualmente penultimo, ospita il Parma che precede i rossoblù di un solo punto in classifica.

La squadra di Maran è reduce da tre sconfitte consecutive e non vince dalla prima giornata, quando il Genoa aveva travolto in casa il .

Non ha fatto molto meglio il Parma che deve riscattare il pesante ko subito a e ha ottenuto l'unica vittoria del suo campionato contro il .

In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-PARMA

Genoa-Parma, gara valida per la nona giornata di , si giocherà lunedì 30 novembre 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 20.45.

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205 del satellite)

La sfida che vedrà protagoniste Genoa e Parma verrà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire le fasi salienti dianche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Vi proporremo tutti gli aggiornamenti della sfida del Ferraris minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Maran deve fare a meno dello squalificato Perin, peraltro anche infortunato, al suo posto tra i pali ci sarà uno Marchetti o Paleari. In difesa Goldaniga, Cristian Zapata e Masiello saranno i titolari, con Ghiglione e Luca Pellegrini sugli esterni. A centrocampo Badelj in regia, Rovella e Lerager interni. Davanti l'esperto Pandev farà coppia con lo scatenato Scamacca. Ancora out Criscito e Zappacosta.

Nel Parma si torna al 4-3-1-2, col ballottaggio tra Iacoponi e Busi come terzino destro e probabile maglia da titolare per Osorio al fianco di Bruno Alves. A centrocampo ci sarà Brugman al posto dell'acciaccato Hernani, in attacco la coppia Inglese-Gervinho.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Cyprien; Kucka; Inglese, Gervinho.