Niente rigore su Keita: Mazzarri furioso, abbandona l'intervista

Cagliari k.o nello scontro diretto contro il Genoa a pochi minuti dal triplice fischio finale. 1-0 firmato Badelj al Ferraris e corsa salvezza ancora dura per la formazione di Mazzarri, attualmente al quartultimo posto con soli tre punti rispetto ai liguri e alla Salernitana.

Al termine della gara Mazzarri recrimina per un mancato rigore su Keita, sullo 0-0. Contrasto in area con Ostigard che Valeri non ha giudicato come falloso, ternendo il risultato sul pari prima del goal all'89' che ha avvicinato il Genoa in classifica al team sardo.

Intervistato dopo la sconfitta da DAZN, Mazzarri ha avuto da ridire con Luca Marelli, commentatore tecnico-arbitrale della piattaforma:

"Di sicuro darà ragione agli arbitri mi immagino, c'è apposta per difenderli. Quindi anche questa volta non è rigore?"

Marelli ha evidenziato come non "fosse assolutamente rigore":

"Allora tenga la sua opinione, io tengo la mia. Tutte le volte c'è una scusa. La sua spiegazione comunque non mi convincerà mai".

Pare Marelli si tratta di una normale "dinamica di gioco":

"No. Guardi vado via, la lascio. Ho parlato della partita, questo non centra nulla"

Mazzarri ha così abbandonato l'intervista. Rabbia post Genoa, in attesa delle ultime quattro gare con cui costruire la salvezza.