Gelo con Gazidis, Ibrahimovic via da Milanello scuro in volto

Ibrahimovic ha lasciato Milanello col broncio dopo l'allenamento: il motivo, sembrano i mancati complimenti di Gazidis dopo la doppietta al Sassuolo.

A dispetto di una serata entusiasmante, con la doppietta al e l'approdo matematico del Milan in Europa League, il giorno dopo Zlatan Ibrahimovic non sorride.

A riportarlo è 'Sky', descrivendo l'espressione dello svedese per nulla serena al termine dell'allenamento mattutino: Ibra, scuro in volto, ha lasciato Milanello per nulla sereno.

All'origine del malcontento dell'attaccante, secondo quanto fa sapere l'emittente satellitare, vi sarebbero i mancati complimenti di Gazidis dopo la prestazione super del 'Mapei Stadium'.

Il silenzio dell'ad rossonero avrebbe indispettito e deluso Ibrahimovic, che dopo la seduta non ha fatto niente per nascondere un umore negativo.