Gasperini all'attacco, Commisso duro: "Guardi in casa propria"

Quella che ha visto protagoniste mercoledì pomeriggio ed , è stata una sfida di Coppa che ha lasciato dietro di se un lungo strascico di polemiche.

A scatenarle è stato il ‘trattamento’ che molti tifosi gigliati hanno riservato a Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro infatti, per tutto l’arco dei 90’, è stato oggetto di insulti di vario tipo, tanto che dopo il triplice fischio finale si è palesemente lamentato in sala stampa.

“Figlio di puttana è un insulto pesante, mia madre ha fatto la guerra per dare libertà di parola a quei deficienti che cantano “figlio di puttana”. E sono loro dei figli di puttana sicuramente, capisco l’ostilità per un avversario e poterlo attaccare, ma questa è una cosa esagerata”.

Anche il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, attraverso le parole rilasciate a Tuttosport, ha condannato quanto accaduto al Franchi.

A difendere i tifosi della Fiorentina ci ha pensato Rocco Commisso che, poco prima di lasciare l’Italia per tornare in America, ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state pubblicate dal sito ufficiale del club gigliato.

“Ho letto e sentito parole molto dure e offensive nei confronti dei tifosi della Fiorentina sia da parte di Gasperini che del Presidente Percassi. Mi è stato raccontato che dopo le dichiarazioni di Gasperini dell’anno scorso su Chiesa, il nostro giocatore a Bergamo è stato insultato per tutta la partita. Mio figlio e Joe Barone quest’anno a in campionato contro l’Atalanta sono stati insultati e anche minacciati in tribuna ma nessuno ha detto o fatto nulla, se non scaricare la colpa al personale di servizio. Io al figlio di Percassi ho dato la nostra massima ospitalità e sono rimasto a parlare con lui per diverso tempo”.