Frey e la multa che portò all'addio alla Fiorentina: "99mila euro perché sovrappeso"

Sebastien Frey ha ricordato l’episodio che portò al suo addio alla Fiorentina: “Ruppi con il direttore sportivo, non potevo più restare”.

Quello di Sebastien Frey è ancora oggi un nome strettamente legato a quello della . Non solo infatti è riconosciuto come uno dei più grandi portieri della storia del club gigliato, ma da giocatore era uno degli idoli della tifoseria viola.

L’ex estremo difensore transalpino, in una diretta Instagram con il suo ex compagno di squadra Jovetic, ha ricordato cosa lo spinse a lasciare Firenze dopo sei stagioni. Alla base di tutto, ci furono i rapporti non propriamente idilliaci con Pantaleo Corvino ed una multa che gli venne comminata dalla società, perché reo di essersi presentato sovrappeso al ritiro estivo.

“Una multa di 99mila euro! Mi volevano multare per tre chili e mezzo, poi non l’ho presa perché è stato l’anno in cui sono andato via. In quel periodo, con il direttore sportivo che c’era all’epoca, quello magro, c’era una rottura. Mi consegnarono la multa in albergo e la portai negli spogliatoi dicendo ‘Guardate questo che mi vuole fare’. In quel momento mi sono detto che non potevo restare più, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho capito che purtroppo dovevo andare, altrimenti avrei compromesso la mia carriera e ci sarebbe stato un clima complicato”.

Nonostante annate disputate ad altissimi livelli, la Fiorentina decise di affiancargli un altro portiere di spessore come Artur Boruc.