Francia, il virus colpisce ancora: Varane e Konaté fermati dall’influenza

Altri due casi in influenza nel ritiro della Francia: per Deschamps le buone notizie però arrivano sui fronti Upamecano e Rabiot.

E’ presto forse per parlare di emergenza, ma una cosa è certa: la marcia di avvicinamento della Francia alla finale di Qatar 2022 è stata sin qui tutt’altro che in discesa.

A complicare i piani di Deschamps a due giorni dalla sfida con l’Argentina è stato un virus che non vuol dare tregua al gruppo dei Bleus. Dopo aver infatti fermato Upamecano e Rabiot, che non sono potuti scendere in campo in semifinale contro il Marocco ma che sono recuperati, ad essere colpiti da stato influenzale sono adesso altri due giocatori: Varane e Konaté.

Come riportato da ‘L’Equipe’ entrambi non hanno preso parte all’ultimo allenamento con i compagni, al pari di Coman, anche lui rimasto in isolamento in albergo dopo essersi ammalato negli ultimi giorni.

Per i tre quindi riposo forzato e speranza di un pronto recupero. All’ultima seduta di lavoro non hanno tra l’altro preso parte nemmeno Theo Hernandez (alle prese con una contusione al ginocchio) ed Aurelien Tchouaméni (contusione all’anca).

Le prossime ore, quella della vigilia, potranno dire qualcosa in più, ma intanto in casa Francia prevale l’ottimismo, così come confermato dalle parole in conferenza stampa di Dembelé.

“Quando Upamecano è stato colpito dal virus e rimasto a riposo nella sua stanza per un giorno e nel corso di quello successivo si è sentito meglio”.

La Francia si è già dimostrata più forte della sfortuna nel corso di Qatar 2022: Deschamps infatti è stato costretto a rinunciare a molti giocatori causa infortunio (su tutti i vari Pogba, Kanté e Benzema), ma la cosa non ha impedito ai Bleus di regalarsi la possibilità di confermarsi campioni del mondo.