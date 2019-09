Francia, rischio multa per l'errore sull'inno dell'Albania

L'UEFA ha aperto un procedimento disciplinare e potrebbe multare la Francia dopo l'errore sull'inno dell'Albania. Decisione il 17 ottobre.

Il clamoroso errore compiuto prima di Francia-Albania potrebbe costare caro alla Federazione francese che, secondo quanto riporta 'l'Equipe', rischia un richiamo o una multa.

L'UEFA infatti avrebbe aperto un procedimento disciplinare dopo quanto accaduto sabato sera allo 'Stade de France' quando, al posto dell'inno albanese, è risuonato quello di Andorra.

Errore che peraltro ha causato un ritardo di sette minuti sul fischio d'inizio perchè l'Albania ha giustamente preteso che prima venisse suonato il proprio inno.

La decisione del Comitato Disciplinare sul caso è attesa per il 17 ottobre. La potrebbe cavarsela con un semplice richiamo ma, come detto, rischia anche una multa da 10 mila euro. Le scuse di Macron, insomma, potrebbero non bastare.