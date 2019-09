Francia-Albania inizia in ritardo: errore sull'inno ospite, suonato quello di Andorra

La gara Francia-Albania è iniziata in ritardo a causa dell'errore sull'inno ospite. Poi lo speaker chiede scusa ma sbaglia ancora.

Clamorosa gaffe allo 'Stade de France' dove la gara tra e Albania , valida per le qualificazioni a , è iniziata con sette minuti di ritardo.

Le squadre si sono schierate a centrocampo in perfetto orario, ma al momento dell'esecuzione degli inni qualcosa non è andato per il verso giusto.

Al posto dell 'inno albanese , infatti, è risuonato quello di Andorra . Il tutto mentre i giocatori e lo staff dell'Albania si guardavano in giro perplessi per capire cosa stesse succedendo.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem 🤭 pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) September 7, 2019

A quel punto l'Albania ha chiesto ufficialmente all'UEFA che venisse suonato l'inno giusto e in caso contrario ha minacciato di non giocare la partita.

Richiesta che ha provocato il ritardo sul fischio d'inizio, ma non solo. Lo speaker infatti, nel chiedere pubblicamente scusa per il disguido, ha citato l'Armenia.

Un errore sull'errore che di certo non sarà stato particolarmente gradito all'Albania, sulla cui panchina siede da qualche mese l'italiano Edy Reja.