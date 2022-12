Francia-Marocco sarà Giroud contro Regragui: da compagni di squadra ad avversari

Nel 2007 Giroud e Regragui incrociarono le loro carriere al Grenoble in Ligue 2: mercoledì saranno l'uno contro l'altro in Francia-Marocco.

Se nel caso della Francia tutti i pronostici sono stati finora rispettati, per quanto riguarda il Marocco si è andati oltre ogni più rosea previsione: 'Leoni dell'Atlante' in semifinale dove affronteranno proprio i transalpini, a loro volta intenti a conquistare l'ultimo atto per provare a difendere il titolo di campioni del mondo ottenuto nel 2018 in Russia.

Il condottiero della sorpresa di questi Mondiali è Walid Regragui, chiamato in fretta e furia per sostituire l'esautorato Vahid Halilhodzic lo scorso 31 agosto: in pochissimo tempo è riuscito a dare una fisionomia ben delineata alla squadra, richiamando Mazraoui e soprattutto Ziyech, in rotta di collisione con il precedente allenatore.

Il commissario tecnico del Marocco sta facendo valere tutta l'esperienza accumulata in questi anni, in panchina e in campo: da giocatore non ha avuto molta fortuna, ma può comunque vantarsi di aver condiviso lo spogliatoio con Olivier Giroud.

Regragui e il bomber francese sono stati, infatti, compagni di squadra ai tempi del Grenoble nel 2007, in Ligue 2: il primo, all'epoca 32enne, era appena arrivato nella formazione biancoblu, mentre il secondo era ancora agli inizi di una carriera che lo avrebbe portato fin sul tetto del mondo.

Il Grenoble ha voluto ricordare questa coincidenza con un tweet di congratulazioni ad entrambi i suoi ex calciatori.

Un retroscena che in pochi conoscono, venuto a galla pochi giorni prima di un match destinato a scrivere la storia dell'una o dell'altra squadra: con Giroud e Regragui pronti a salutarsi a prescindere dall'esito finale, nel ricordo di un'esperienza condivisa. Breve ma significativa.