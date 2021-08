Esordio amarcord per Di Francesco alla guida del Verona: al Bentegodi arriva il Sassuolo, sua ex squadra. Kalinic e Caputo partiranno dal 1'.

Eusebio Di Francesco cerca un riscatto dopo l'esperienza negativa con il Cagliari e inizia la sua nuova esperienza in campionato alla guida del Verona con un impegno dal sapore particolare. L'anticipo del Bentegodi mette infatti di fronte i gialloblù alla sua ex squadra, il Sassuolo, guidato da Alessio Dionisi, a sua volta all'esordio assoluto da tecnico in Serie A.

Nelle 6 sfide casalinghe giocate in serie A con gli emiliani, sono questi ultimi ad essere in vantaggio nelle statistiche con 3 successi, a fronte di 2 vittorie gialloblù e un solo pareggio. Il tecnico pescarese punterà su Kalinic come unica punta. L'attaccante croato sarà supportato sulla trequarti da Barak e Zaccagni.

In mediana, invece, Miguel Veloso giostrerà accanto a Tameze, favorito su Ilic, con Casale e Lazovic a presidiare le due fasce laterali. Mancherà Faraoni, che non ha recuperato da un affaticamento. I dubbi sono relativi principalmente al reparto arretrato: Gunter (favorito) e Magnani si contendono un posto da centrale accanto a Dawidowicz e Ceccherini. In porta agirà Pandur, Montipò inizia in panchina.

Quattro indisponibili per Dionisi, che in trasferta dovrà rinunciare a Romagna in difesa, Bourabia e Obiang in mezzo al campo, entrambi infortunati e a Berardi, vittima di un problema al piede. Out anche Kyriakopoulos, squalificato. Davanti il centravanti sarà probabilmente Ciccio Caputo (in vantaggio sul giovane Raspadori), con Traoré, Djuricic e Boga trequartisti a supporto.

Maxime Lopez e Frattesi (favorito su Magnanelli) saranno invece i due mediani. Dietro Toljan e Muldur si giocano una maglia come terzino destro, mentre a sinistra ci sarà spazio per Rogerio e al centro G. Ferrari affiancherà Chiriches. In porta giocherà Consigli.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Casale, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.