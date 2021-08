Verona-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Oltre a Inter-Genoa, la 1ª giornata di Serie A si apre con Verona-Sassuolo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Sassuolo

Verona-Sassuolo Data: 21 agosto 2021

21 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il campionato di Serie A 2021/2022 parte ufficialmente sabato 21 agosto con due anticipi delle 18:30. Oltre alla sfida di San Siro tra l'Inter campione d'Italia e il Genoa, al 'Bentegodi' di Verona va in scena il match tra il Verona e il Sassuolo. Novità su entrambi i fronti con rivoluzioni in estate: Eusebio Di Francesco, il grande ex del match, ha preso il posto di Juric, mentre Dionisi è l'erede di De Zerbi.

Entrambi gli allenatori ci tengono a iniziare bene la nuova avventura e muovere subito la classifica. Il Verona parte con l'obiettivo della salvezza, mentre il Sassuolo vuole proseguire il processo di crescita e conquistare il pass per l'Europa.

La formazione neroverde ha ceduto Marlon e Locatelli, mentre è arrivato Matheus Henrique, fresco vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi con il Brasile.

Nel Verona le novità sono Montipò dal Benevento, arrivato per rimpiazzare tra i pali il partente Silvestri, e Frabotta dalla Juventus, sostituto di Dimarco, tornato all'Inter.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-SASSUOLO

Verona-Sassuolo, match valido per la prima giornata della Serie A 2021/2022, si giocherà allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona: la sfida è in programma sabato 21 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18:30.

La sfida tra Verona e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per assistere alla partita tra scaligeri ed emiliani c’è anche l’opzione streaming, accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale da pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a curare la telecronaca del match del Bentegodi insieme a Fabio Bazzani. Host sarà Edoardo Testoni.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui suverrà seguita integralmente questa gara, attraverso la solitache partirà con le formazioni ufficiali per poi arrivare al fischio finale del direttore di gara.

Di Francesco riparte dal classico 3-4-2-1 implementato da Juric, con Pandur tra i pali data l'assenza di Montipò. Duello tra Tameze e Ilic per affiancare Miguel Veloso a centrocampo.

Grana Berardi per i neroverdi, che potrebbe finire sul mercato. Traoré favorito su di lui per giocare con Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. A centrocampo cerca spazio Frattesi.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.