Probabili formazioni Verona-Milan: Rebic verso una maglia da titolare

Test impegnativo per Salvatore Bocchetti alla ‘prima’ sulla panchina del Verona: al Bentegodi arriva il Milan campione d’Italia.

Sfatare il mito della ‘Fatal’ Verona per prolungare la striscia vincente e tenere il passo delle primissime della classe. Il Milan campione d’Italia questa sera sarà protagonista al Bentegodi in una partita che mette in palio punti pesantissimi.

Se i rossoneri sono infatti chiamati a continuare la loro corsa nelle zone nobili della classifica, il Verona è chiamato a riprendere il suo cammino dopo le ben quattro sconfitte consecutive subite.

Esordio sulla panchina degli scaligeri per Salvatore Bocchetti. A lui è stato infatti affidato il compito di prendere il posto dell’esonerato Cioffi e di invertire una rotta che ha portato la squadra in acque pericolose.

Il nuovo allenatore gialloblù si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Montipò, saranno Hien, Gunter e Cabal a completare il terzetto di difesa.

Faraoni e Doig presidieranno gli esterni, mentre in mediana ci sarà Tameze a supporto di Veloso. In attacco Henry agirà da unica punta, alle sue spalle agiranno Verdi e Hrustic.

Stefano Pioli ripartirà dalle sue certezze, ma anche dall’ormai consueta lunga lista di infortunati. Nel suo 4-2-3-1, ci sarà ancora Tatarusanu tra i pali, difeso da una linea composta da Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Tonali e Bennacer formeranno il duo di mediana, mentre in attacco sarà Rebic a far rifiatare Giroud e ad agire da unica punta. Alle sue spalle un trio di supporto che prevederà Krunic, Brahim Diaz e Leao.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Rebic.