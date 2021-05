Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Quagliarella in panchina, c'è Keita

Udinese e Sampdoria sono salve: l'obiettivo delle ultime due giornate è chiudere nella miglior posizione possibile.

180' minuti al termine della Serie A. Una gara senza verdetti europei, di salvezza o retrocessione per Sampdoria e Udinese, che proveranno comunque a dare le ultime soddisfazioni ai propri tifosi in vista del ritorno dei fans allo stadio nella prossima annata.

Con 46 punti in classifica, la Sampdoria è salva da tempo ed ora spera di chiudere il campionato 2020/2021 nella parte sinistra della classifica: per farlo servirà un risultato positivo contro l'Udinese e uno negativo da parte del Verona nel posticipo.

Anche i bianconeri di Gotti sono salvi, ma sperano di poter concludere la stagione con il maggior numero di punti possibili: nelle ultime cinque gare di Serie A solamente una vittoria per il team friulano.

Gotti propone Okaka ancora una volta come prima punta, supportato da Pereyra. In mezzo chance per Makengo insieme agli imprescindibili Walace e De Paul, mentre Larsen e Molina giocheranno esterni. Davanti a Musso dal 1' Becao, Bonifazi e Zeegelaar.

Ranieri sceglie Keita insieme a Gabbiadini, mentre in mezzo al campo Thorsby recupera e gioca. Panchina per Quagliarella. Ekdal, Leris (preferito a Jankto) e Candreva completeranno il quartetto di centrocampo. Nel 4-4-2 sampdoriano saranno Bereszynski ed Augello i terzini, mentre Yoshida e il recuperato Colley giocheranno davanti ad Audero.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Leris; Gabbiadini, Keita.