Udinese-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Udinese ospita la Sampdoria nel 37° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Sampdoria

Udinese-Sampdoria Data: 16 maggio 2021

16 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN , DAZN 1

, Streaming: DAZN

Il campionato di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione. Il torneo è infatti giunto al suo 37° turno, ovvero la penultima giornata. Tra i match che comporranno il quadro delle sfide domenicali c’è anche quello che vedrà opposte Udinese e Sampdoria.

Le due formazioni arrivano a questo confronto potendo contare sulla tranquillità data da una classifica che parla di obiettivi raggiunti con ampio anticipo. La compagine friulana, sarà in cerca di riscatto, visto che è reduce dal pesante 5-1 patito nel turno infrasettimanale al Diego Armando Maradona contro il Napoli e che negli ultimi tre turni ha messo in cascina un solo punto. Per l’Udinese di Gotti i punti complessivi messi in qui in cascina sono 40.

Segui Udinese-Sampdoria in diretta streaming su DAZN

Anche la Sampdoria non è reduce da risultati esaltanti. Nelle ultime due uscite ha totalizzato un punto, quello frutto del pareggio interno contro lo Spezia. Per gli uomini di Claudio Ranieri i punti in classifica sono 46 figli di 13 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero numero 80 in Sere A. Bilancio favorevole ai blucerchiati in virtù delle 34 vittorie ottenute a fronte di 23 pareggi e 22 successi bianconeri.

Il match disputatosi nel girone d’andata lo scorso 16 gennaio ha visto prevalere la squadra di Ranieri per 2-1, con Candreva e Torregrossa che hanno risposto alla rete del momentaneo vantaggio friulano siglata da De Paul.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-SAMPDORIA

Udinese-Sampdoria, match valido per il 37° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 16 maggio 2021 alla Dacia Arena di Udine. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15.00.

DOVE VEDERE UDINESE-SAMPDORIA IN TV

Udinese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky è rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della partita è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Roberto Cravero.

Essendo trasmessa da DAZN, Udinese-Sampdoria sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (collegandosi al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Udinese-Sampdoria in tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida della Dacia Arena: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Luca Gotti disegnerà l’Udinese con un 3-5-1-1 nel quale saranno Becao, Bonifazi e uno tra Samir e Zeegelaar a completare il pacchetto difensivo davanti a Musso. Da capire le condizioni di Nuytinck. De Paul agirà in mediana al fianco di Walace e Makengo, mentre in attacco Okaka dovrebbe agire da unica punta con Pereyra a supporto. Out Arslan e De Maio.

Consueto 4-4-2 per Claudio Ranieri che in difesa si affiderà alla coppia centrale composta da Tonelli e Yoshida, anche perché Colley non è ancora al meglio. A centrocampo dovrebbero essere Candreva e Jankto a presidiare gli esterni, con Verre (favorito su un Thorsby acciaccato) ed Ekdal a formare il duo di mediana. In attacco il tecnico blucerchiato potrebbe optare per la coppia Quagliarella-Keita.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra; Okaka.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita.