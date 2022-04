Probabili formazioni Udinese-Empoli: gioca Success con Deulofeu

Per tutta la stagione, l'Empoli è stato davanti all'Udinese in classifica. Dopo l'ultimo turno di campionato, invece, i bianconeri si sono avvicinati a zona quaranta scavalcando i toscani nella graduatoria di Serie A. 36 punti contro 34.

Ora lo scontro diretto per mettere gli ultimi punti in cascina e chiudere la questione relativa alla permanenza in Serie A, vicinissima per entrambe le formazioni. L'Empoli non vince da mesi, mentre l'Udinese di Cioffi è reduce da tre successi nelle ultime cinque gare.

Nell'Udinese non ci sarà l'infortunato Beto, sostituito da Success. Al suo fianco Deulofeu, con Molina e Udogie esterni di centrocampo. Interni Makengo, Pereyra e Walace, mentre Silvestri sarà difeso dal trio di difensori Rodrigo Becao, Marì e Perez.

Andreazzoli risponde con Vicario in porta ed una retroguardia a quattro composta da Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. A centrocampo c'è Benassi con Asllani e Bandinelli. Bajrami e Henderson agiranno alle spalle dell'unica punta Pinamonti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.