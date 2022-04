Udinese-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Empoli

Udinese-Empoli Data: 16 aprile 2022

16 aprile 2022 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Udinese di Gabriele Cioffi, ormai praticamente certa della permanenza in Serie A, sfida in casa l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, ancora in cerca di punti salvezza, nella 33ª giornata del massimo campionato. I friulani sono tredicesimi in classifica con 36 punti, frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, mentre i toscani si trovano al 14° posto a quota 34, con un cammino di 8 successi, 10 pareggi e 14 k.o.

L'Udinese prevale nei 12 confronti casalinghi giocati fino ad oggi in Serie A, con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 affermazioni degli azzurri. L’ultimo successo dei toscani in Friuli risale al 19 settembre 2015: 1-2 in rimonta per la squadra di Giampaolo su quella di Colantuono grazie alle reti di Paredes e Maccarone dopo il goal iniziale di Duván Zapata.

L'Empoli non ha ottenuto vittorie nelle ultime 15 gare di campionato (8 pareggi e 7 sconfitte) e nella sua storia non è mai arrivata a 16 gare senza successi nel massimo campionato: finora ha eguagliato la striscia negativa di 15 partite senza vincere che aveva già riportato fra il dicembre del 1998 e il marzo del 1999. L'Udinese, invece, è reduce da un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare.

Il portoghese Beto, che non sarà della partita perché infortunato, è il miglior marcatore dei friulani con 11 goal all'attivo, seguito dallo spagnolo Gerard Deulofeu con 10; fra i toscani spiccano invece le 9 reti del bomber Andrea Pinamonti. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-EMPOLI

Udinese-Empoli si disputerà il pomeriggio di sabato 16 aprile 2022 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La gara, che sarà la 26ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 14.30.

DOVE VEDERE UDINESE-EMPOLI IN TV

La partita Udinese-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Empoli su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

UDINESE-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Ci sarà anche la possibilità, attraverso DAZN, di seguire la gara Udinese-Empoli in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Nel primo caso bisognerà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, i clienti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL permetterà ai suoi lettori di seguire Udinese-Empoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni principali.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-EMPOLI

Cioffi si affiderà al consueto 3-5-2. Davanti al portiere Silvestri, Rodrigo Becão, Pablo Marí e Nehuén Pérez comporranno la difesa a tre dei friulani. Sulle fasce agiranno Molina a destra e a sinistra uno fra Udogie (favorito) e Soppy. La regia sarà affidata a Walace, con Pereyra, al rientro dopo il turno di squalifica, e Makengo mezzali. K.o. Beto, vittima di un infortunio muscolare nella gara con il Venezia, davanti spazio al tandem composto da Success e Deulofeu.

Andreazzoli schiererà i toscani con il 4-3-2-1. Assente lo squalificato Zurkowski, mancheranno anche gli infortunati Tonelli, Marchizza e Haas. In attacco Pinamonti sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Bajrami e Di Francesco, quest'ultimo in vantaggio su Verre. In mediana Asslani sarà il playmaker, con Henderson (favorito su Benassi) e Bandinelli mezzali. Fra i pali giocherà Vicario, mentre in difesa si rinnova il consueto ballottaggio fra Viti e Luperto su chi dei due completerà la linea a tre con Stojanovic e Simone Romagnoli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Pérez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Henderson, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.