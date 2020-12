Formazioni Udinese-Atalanta: occasione per Pessina

Gasperini lascia a casa Gomez e Ilicic in vista Champions, Fuori anche Gosens. Muriel trova spazio in avanti. Gotti con un undici quasi obbligato.

La testa sul campionato, gli occhi sulla Champions League. L' ha vissuto un autunno tra ed Europa, tra turnover e un doppio impegno difficile da gestire in una stagione così compressa. Mercoledì si giocherà la qualificazione. Prima, però, c'è l'.

I nerazzurri vengono da un periodo non felicissimo: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle ultiime 11 in tutte le competizioni. E tra tre giorni c'è l' , l'esame più importante, il match che può valere una qualificazione con un punto.

Anche per questo Gasperini decide per il turnover. Sono rimasti a casa Gomez e Ilicic per riposare, più Gosens e Miranchuk positivi al Covid-19. Fuori anche Caldara, Mojica e Pasalic. Il tecnico, comunque, può concedersi di scegliere. In attacco, ad esempio: coppia degli ex Zapata e Muriel.

Altre squadre

A centrocampo chance per Pessina, che agirà in posizione di trequartista dietro le punte, con De Roon e Freuler ad occupare la linea mediana. Hateboer sulla destra, a sinistra obbligata la scelta del giovane Ruggeri, già convincente contro l' . In difesa Toloi con Palomino e Djimsiti, Gollini tra i pali.

Nell'Udinese tante assenze e scelte quasi obbligate per Gotti. La lista degli indisponibili è lunga: Lasagna e Okaka in attacco, Jajalo, Arslan (squalificato) e Forestieri a centrocampo, out anche Ouwejan oltre a Prodl e De Maio.

Becao, Nuytinck e Samir compongono il trio di difesa davanti a Musso, con Stryger Larsen e Zeegelaar sulle corsie. In mediana tocca a Walace dare equilibrio, con De Paul e Pereyra mezzali. Davanti coppia tutta tecnica e velocità: Deulofeu e Pussetto.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata.