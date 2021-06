Entrambe sconfitte nella prima gara, Ucraina e Macedonia del Nord devono vincere per poter sperare nella qualificazione.

Zero punti per Ucraina e Macedonia del Nord, k.o rispettivamente contro Olanda e Austria nella prima gara. Uno scontro diretto per rientrare nel discorso ottavi di finale: al secondo turno non si può già più sbagliare, tre punti essenziali per andare avanti nel torneo.

Shevchenko deve fare a meno di Marlos e Zubkov: dentro il 23enne Shaparenko con Yarmolenko e alla punta Yaremchuk, in goal nella prima gara. Malinovskyi e Zinchenko ai lati di Sydorchuk.

La retroguardia dell'Ucraina sarà composta da Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. Tra i pali spazio per Buschchan.

Nella Macedonia del Nord ci sara nuovamente Trajkovski insieme a Pandev in attacco, con Elmas tra le linee e Ademi piazzato in cabina di regia. In difesa Ristovski, Musliu e Velkovski e Alioski davanti a Dimitrievski.

Attualmente l'Ucraina risulta essere tra le migliori terze con la possibilità di approdare agli ottavi anche in questi termini, vista la sconfitta di misura per 3-2 contro l'Olanda. Deciso invece il k.o di Pandev e compagni, superati per ben 3-1 dall'Austria di Alaba.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Elmas; Trajkovski, Pandev.