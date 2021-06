Ucraina-Macedonia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ucraina e Macedonia si sfidano nella seconda giornata del Gruppo C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UCRAINA-MACEDONIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ucraina-Macedonia

Ucraina-Macedonia Data: 17 giugno 2021

17 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Seconda giornata degli Europei: all'Arena Națională di Bucarest si troveranno faccia a faccia Ucraina e Macedonia. La squadra di Andriy Shevchenko, sulla carta, parte con i favori del pronostico.

La Macedonia arriva dalla sconfitta nella prima giornata rimediata contro l'Austria: una squadra che ha comunque ben figurato, trovando anche uno storico goal con il solito Goran Pandev.

L'Ucraina è invece chiamata alla vittoria dopo la sconfitta arrivata all'esordio contro l'Olanda ad Amsterdam per 3-2. La squadra di Shevchenko dovrà fare punti per evitare di giocarsi tutto contro l'Austria all'ultimo match.

In questa pagina tutte le informazioni su Ucraina-Macedonia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO UCRAINA-MACEDONIA

La partita tra Ucraina e Macedonia si giocherà giovedì 17 giugno alle ore 15: lo scenario sarà quello dell'Arena Națională di Bucarest.

Ucraina-Macedonia sarà disponibile in diretta tv in esclusiva su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Per assistere alla gara tra Ucraina e Macedonia in streaming servirà sintonizzarsi su Sky Go, servizio per gli abbonati Sky, e Now TV, che propone pacchetti comprendenti le gare di Euro2020, visibili anche in streaming.

La partita tra Ucraina e Macedonia potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti, passando per tutte le curiosità e i momenti più importanti del post match.

Senza Marlos e Zubkov, Shevchenko si affida al classe 1998 Shaparenko insieme al veterano Yarmolenko e alla punta Yaremchuk. Malinovskyi e Zinchenko ai lati di Sydorchuk, favorito su Stepanenko, mentre la difesa dovrebbe essere la stessa, con Buschchan che rischia il posto in porta con Trubin che si candida.

Macedonia del Nord senza grandi novità, con Trajkovski vicino a Pandev in attacco, Nikolov e Alioski sulle corsie, con Bardhi ed Elmas ai lati del regista Ademi. In difesa Ristovski, Musliu e Ristevski davanti a Dimitrievski.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev.