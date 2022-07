Probabili formazioni Tottenham-Roma: grande attesa per Dybala

Altra amichevole di lusso per la Roma. La compagine giallorossa sfiderà il Tottenham di Antonio Conte: l’uomo più atteso è Dybala.

Dopo il test a porte chiuse con l’Ascoli, la Roma torna in campo per la sua settima uscita estiva. La compagine giallorossa si è trasferita in Israele dove affronterà ad Haifa il Tottenham di Antonio Conte in un’altra amichevole di lusso.

Per i capitolini è stato sin qui un pre-campionato impegnativo, scandito da tanti test match importanti, contro avversari del calibro Sunderland, Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza.

La sfida contro gli Spurs è molto attesa, anche perché darà modo di vedere per la prima volta Paulo Dybala in campo vestito di giallorosso. L’attaccante argentino, dopo essere già tornato in campo in occasione dell’amichevole di Trigoria con l’Ascoli e dopo essere stato accolto in maniera incredibile dai suoi nuovi tifosi, non partirà dal 1’, ma avrà comunque modo di ritagliarsi il suo spazio.

José Mourinho disegnerà la sua Roma con 3-4-2-1 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno Mancini, Smalling e Ibanez a completare il pacchetto di difesa.

A centrocampo Matic e Cristante formeranno il duo di mediana, mentre Karsdorp e Spinazzola si sistemeranno inizialmente sugli out di destra e sinistra. In attacco Abraham agirà da unica punta, supportato da Zaniolo e Pellegrini.

Antonio Conte si affiderà invece ad un 3-4-3 nel quale ci sarà spazio anche per vecchie conoscenze del calcio italiano come Romero, Bentancur e Kulusevski.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-ROMA

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris: Romero, Dier, Sanchez; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho