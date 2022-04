Parola d'ordine "Vincere" per il Milan di Stefano Pioli che, dopo il pari dello scorso turno contro il Bologna a San Siro, fa visita al Torino all'Olimpico per la 32esima giornata di Serie A.

La formazione granata nello scorso weekend ha vinto contro la Salernitana grazie al rigore trasformato dal "Gallo" Belotti.

Quella rossonera, come detto, è stata frenata dalla formazione rossoblù in casa e ha frenato in vetta alla classifica, dopo le vittorie di Napoli e Inter.

Juric con il solito 3-4-2-1 con Berisha confermato tra i pali, Zima, Bremer, Rodriguez in difesa. Singo, Lukic, Pobega e Vojvoda in mediana che insieme a Brekalo supporterà Belotti.

Pioli con il 4-2-3-1 e con Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Bennacer e Tonali faranno schermo, ma le novità sono sulla trequarti. Tornano Saelemaekers e Kessié titolari con Leao, alle spalle di Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli