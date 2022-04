Milan incerottato a Torino: Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Castillejo indisponibili

Obiettivo del Milan: rispondere al successo dell'Inter e riportarsi a distanza di sicurezza dai nerazzurri. Il problema è che, a Torino, la squadra di Pioli dovrà farlo senza quattro elementi, tutti out: Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Ante Rebic e Samu Castillejo.

Come riporta 'MilanNews', i quattro non sono partiti assieme al resto della rosa rossonera alla volta di Torino. E dunque sono ufficialmente esclusi dal posticipo dell'Olimpico Grande Torino, in programma questa sera a partire dalle 20.45.

Per Ibrahimovic si tratta di sovraccarico al ginocchio sinistro. Bennacer, Rebic e Castillejo, invece, sono stati tutti stoppati da un affaticamento muscolare.

Le assenze dei quattro vanno a sommarsi a quelle dei tre lungodegenti della rosa del Milan: Romagnoli, Florenzi e Kjaer. Se la data del rientro del mancino non è ancora certa, gli altri due hanno già visto concludersi in anticipo la propria stagione.

A Torino, dunque, il Milan dovrebbe scendere in campo con Maignan in porta, una difesa a quattro formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, con la coppia Tonali-Kessie a far da schermo in mezzo al campo e il trio Saelemaekers-Brahim-Diaz-Leão a sostenere Giroud.