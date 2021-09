Torino e Lazio si affrontano in un match valido per il quinto turno del campionato di Serie A. I biancocelesti cercano il ritorno al successo.

Reduce da due vittorie consecutive, quelle ottenute contro Salernitana e Sassuolo, il Torino è atteso da una delle partite più importanti del quinto turno di campionato. Ospiterà infatti, in uno dei tre posticipi in programma, una Lazio che viceversa è riuscita a mettere un solo punto in cascina nelle ultime due uscite.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo aver esordito nel torneo con due successi, prima sono stati battuti a Milano dal Milan e poi non sono riusciti ad andare oltre al pareggio interno contro il Cagliari.

Ivan Juric si affiderà al 3-4-2-1 nel quale, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, saranno Djidji, Bremer e Rodriguez a comporre il terzetto di difesa.

Singo ed uno tra Aina o Ansaldi presidieranno gli esterni, mentre in mediana ci saranno Pobega e Mandragora. In attacco Sanabria agirà da unica punta supportato da Lukic e Brekalo (o Linetty) che agiranno sulla trequarti.

Solito 4-3-3 per Maurizio Sarri che, davanti a Reina, schiererà una linea difensiva composta da Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto che agiranno da interni. In attacco, Immobile sarà il perno centrale di un tridente completato da Pedro e Felipe Anderson.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.